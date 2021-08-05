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Бывшая американская разведчица Коффлер заявила, что ядерная доктрина современной России намного опаснее аналога советских времён

, 22:38 Источник: РИА Новости

Бывшая американская разведчица Коффлер заявила, что ядерная доктрина современной России намного опаснее аналога советских времён
pixabay.com

Модернизация Российской Федерацией своего ядерного вооружения может указывать на начало будущего открытого конфликта. Такого мнения придерживается Ребекка Коффлер, офицер американской военной разведки в отставке. Ее слова приводит The Hill.

Она подчеркнула, что ядерная война между РФ и США представляет реальную угрозу. По ее словам, две державы могут сойтись в ядерном конфликте в связи с тем, что существуют “два диаметрально противоположных мировоззрения”. И угроза, по мнению бывшей разведчицы, наблюдается со времен распада СССР.

Кроме того, Коффлер отметила, что ядерная доктрина современной России представляет гораздо большую опасность, нежели советский аналог. Она назвала Российскую Федерацию единственным в мире государством, у которого есть потенциал полностью уничтожить Америку, нанося ядерные удары с суши, моря или воздуха.

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ПФ

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