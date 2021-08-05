Бывшая американская разведчица Коффлер заявила, что ядерная доктрина современной России намного опаснее аналога советских времён

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5 августа 2021, 22:38 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Модернизация Российской Федерацией своего ядерного вооружения может указывать на начало будущего открытого конфликта. Такого мнения придерживается Ребекка Коффлер, офицер американской военной разведки в отставке. Ее слова приводит The Hill.

Она подчеркнула, что ядерная война между РФ и США представляет реальную угрозу. По ее словам, две державы могут сойтись в ядерном конфликте в связи с тем, что существуют “два диаметрально противоположных мировоззрения”. И угроза, по мнению бывшей разведчицы, наблюдается со времен распада СССР.

Кроме того, Коффлер отметила, что ядерная доктрина современной России представляет гораздо большую опасность, нежели советский аналог. Она назвала Российскую Федерацию единственным в мире государством, у которого есть потенциал полностью уничтожить Америку, нанося ядерные удары с суши, моря или воздуха.

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