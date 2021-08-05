Зеленский раскритиковал бывших президентов за ненависть к Украине

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5 августа 2021, 20:32

Владимир Зеленский, фото Danil Shamkin/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лица, ранее руководившие страной, испытывали к ней ненависть. Его слова приводит один из местных телеканалов.

В интервью на русском языке Зеленский подчеркнул, что говорит эти вещи “на полном серьезе”. “Просто люди, которые управляли страной,- они ее ненавидели”,- сказал он.

Действующий украинский президент отметил, что люди, руководившие Украиной ранее, “созданы для другой страны”. По его словам, на Украине не сажали деревья, не строили дороги, поскольку не желали этого, испытывая ненависть к стране.

“Ты просто для другой страны создан, ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь на Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое”,- заключил Зеленский.

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