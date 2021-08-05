Замдиректора департамента информации МИД Бикантов назвал заявление Байдена об экономике России ошибочным

Основой заявления хозяина Белого дома Джо Байдена о российской экономике является ошибочный посыл. Своим мнением на этот счет поделился Александр Бикантов, замдиректора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства РФ.
На днях американский лидер заявил, что у главы российского государства Владимира Путина есть “проблемы”, что “делает его опасней”. По словам Байдена, российский президент распоряжается лишь нефтью и ядерным оружием.
Бикантов подчеркнул, что слова американского президента о зависимости экономики России только от ядерного оружия и черного золота “основаны на ошибочном и искаженном посыле”. Он отметил, что в действительности ситуация обстоит иначе, а КНР и РФ укрепляют геополитические позиции, из-за чего “комфортная для Америки гегемония уходит в прошлое”.
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