Общественный штаб провел встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы

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5 августа 2021, 14:25

Aлексей Венедиктов, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

На встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы VII созыва по 19 и 37 избирательным округам представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и эксперты рассказали о принципах работы системы онлайн-голосования и ответили на вопросы представителей партий и самовыдвиженцев.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, что на сайте mos.ru открыта регистрация на электронное голосование. Жители Москвы будут голосовать посредством столичной системы.

«В Москве электронное голосование будет проходить на московской платформе. Уже несколько дней идет запись. Больше половины избирателей в Москве, я думаю, будут голосовать в сентябре онлайн. Среди тех, кто зарегистрировался на электронное голосование, по опыту прошлых лет традиционно высокая явка, обычно 97 процентов, не меньше, а мы видим, что записываются москвичи активно», – отметил Алексей Венедиктов.

Кандидаты в депутаты задавали вопросы о сохранности данных, новой функции «отложенное решение», надежности платформы и специфике наблюдения за электронным голосованием.

Отвечая на вопрос о надежности платформы, Артем Костырко, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы, рассказал, что в Москве сделано все необходимое для защиты голосов жителей от злоумышленников. Так, на всех ключевых этапах (регистрации, входе в систему, получении бюллетеня) потребуется ввести код из СМС, а в личный кабинет на mos.ru и электронную почту придет соответствующее уведомление.

Как подчеркнул Артем Костырко, такие меры позволят удостовериться в том, что голос принадлежит конкретному человеку, однако не стоит забывать и о необходимости цифровой гигиены.

«Московская платформа для электронного голосования — одна из немногих в мире, которая обеспечивает безопасность как на программном уровне, так и на уровне аппаратного обеспечения, но конфиденциальность личного кабинета — вопрос культуры работы граждан со своими данными в сети. Цифровую гигиену важно соблюдать не только при голосовании, это касается всех операций от оплаты платежек ЖКХ до записи к врачу», – заявил Артем Костырко.

Традиционно большое количество вопросов возникает о процедуре наблюдения за электронным голосованием. Как пояснили эксперты, проконтролировать ее можно с помощью ноды наблюдателя – это своего рода «окно» в блокчейн – механизм, который позволяет убедиться, что процесс голосования идет корректно.

К тому же, как добавил Артем Костырко, следить за ходом голосования все желающие могут с помощью специального сервиса на mos.ru: https://observer.mos.ru/all/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link.

Он отметил, что сейчас на обзервере доступны результаты недавнего тестирования системы, чтобы каждый мог посмотреть.

Несколько кандидатов в депутаты задали вопрос о том, как устроена функция отложенного решения.

Артем Костырко в ответ подчеркнул, что, несмотря на то, что она позволяет избирателю возвращаться к своему бюллетеню, засчитан будет только последний голос – никакого задваивания не произойдет.

«Функция отложенного решения была создана для предупреждения технических сбоев. Чтобы в дальнейшем любые сбои на устройстве пользователя не помешали ему проголосовать. Что бы ни произошло, человек может всегда вернуться к собственному бюллетеню, который выдается ему де-юре и де-факто один раз, и проголосовать. При этом вся тайна и анонимность сохраняется: никакой голос не достается из блокчейна и на другой не меняется. Все они находятся в блокчейне и за этим все могут наблюдать»,- пояснил он.

Также в ходе встречи были озвучены вопросы о разнице в платформах mos.ru и gosuslugi.ru, о причинах, по которым избирателям приходит отказ в регистрации на электронное голосование.

Напомним, Регистрация на электронное голосование стартовала в Москве 2 августа и продлится до 13 сентября включительно. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», и по ссылке: https://www.mos.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_linkpgu/ru/app/cikrf/087901

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