Александр Проханов: У нас государство огромного класса сверхбогачей, от которого стенает народ, беднеющий на фоне их богатеющих

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5 августа 2021, 11:20 Источник: Эхо Москвы

Фото: Global Look

Писатель и публицист Александр Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о своем видении того, в каком государстве мы сегодня живем.

По словам Проханова, нынешнее российское государство – олигархическое. Им управляет не государственная дума, а целый клан миллиардеров, которые создают погоду. «И, по существу, государство – это и есть государство этого огромного класса сверхбогачей, от которого стенает страна, стенает народ, беднеющий народ на фоне их богатеющих», – заявил писатель.

При этом сам Александр Проханов называет себя государственником и, выходит, по его же словам, является сторонником олигархов. Известный публицист считает, что сегодняшнее российское государство родилось из ничего. «Это государство проходит фазы становления. Я не знаю, какую оно сейчас проходит фазу. Оно проходит фазу остановки. В этой остановке, в этом остановившемся развитии расцветает борщевик этих миллиардеров», - сказал Проханов в программе «Особое мнение», отвечая на вопросы ведущего Евгения Бунтмана.

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