США и еще шесть стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии

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5 августа 2021, 08:35 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Семь западных стран накануне событий 2008 года призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. В совместном заявлении США, Франции, Великобритании, Норвегии, Ирландии, Эстонии и Албании говорится: "Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии".

Представители стран осудили "незаконное военное присутствие России и осуществление контроля над Абхазией и Южной Осетией". В заявлении говорится, что "действия России нарушают международное право".

В обращении его авторы напомнили о решении Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года, в котором говорилось, что, осуществляя эффективный контроль над грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия, Россия несет ответственность за серьезные нарушения прав человека.

Заявление, распространенное в Совете безопасности ООН, приурочено к 13 годовщине августовских событий 2008 года, когда Россия признала Абхазию и Южную Осетию, отразив вооруженную агрессию Грузии против республик.

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