Пушков прокомментировал мнение Чубайса о скорой смене мировых элит

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5 августа 2021, 07:40 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Тwitter.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал мнение спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о скорой смене мировых элит.

Сенатор с Чубайсом, назвавшим причиной смены элит зарождающуюся революцию в энергетике, не согласился. Экс-глава "Роснано" полагает, что если Россия окажется не готовой к технологическим изменениям в сфере энергетики, то российскую экономику может ждать удар. И в то же время эти же явления открывают перед Россией новые возможности.

Алексей Пушков в своем Telegram-канале ответил, что о революционной смене мировых элит говорить сейчас нет смысла по ряду причин. "Во-первых, нынешние элиты очень прочно укоренились, не намерены уступать кому-либо свое место и располагают мощными рычагами для его сохранения. ... Во-вторых, потому, что именно представители нынешней мировой элиты, а не какие-то неведомые и таинственные силы, делают все, чтобы возглавить процессы глобальных изменений....",- написал сенатор.

"Смена элит возможна только в случае политической революции, но никак не энергетической, экологической или какой-нибудь другой",- пояснил политик свою точку зрения.

Пушков объяснил, что этот тезис доказывает российская и мировая история.

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