Грузинские оппозиционеры обратились к Путину с просьбой о возобновлении диалога между странами

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4 августа 2021, 12:55 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Международный республиканский институт (IRI) опубликовал данные исследования, согласно которым 76% опрошенных жителей Грузии выступили за диалог с Россией, при этом оказалось, что для 79% РФ представляет опасность. Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» инициировала обращение к Владимиру Путину с просьбой содействовать возобновлению сотрудничества двух стран.



Представитель «Альянса» Ирма Инашвили считает, что неформальный лидер Грузии Бидзина Иванишвили и правящая «Грузинская мечта» «давно ни во что не ставят волю грузинского народа». Она отмечает, что сложившаяся в стране ситуация повторяет театр двух актеров, которыми являются партия власти «Грузинская мечта» (ГМ) и бывшая партия власти «Национальное движение» (НД), а режиссером продолжающегося спектакля «разваливающего страну и уничтожающего государственность, являются США».



Особое внимание Инашвили обращает на частые учения НАТО в Грузии и подчеркивает, что в ответ на это Россия может принять военно-технические меры.



«Это, вероятно, означает, что в непосредственной близости от нас будут размещены ракетные установки, самолеты, военная техника и военные части», – пишет она.



Для снижения напряженности между Россией и Грузией Инашвили сама неоднократно ездила в Москву на переговоры с депутатами. При этом, по ее словам, грузинские власти сделали все, чтобы заморозить подобные контакты.



Авторы обращения к Путину напоминают, что участвовали в формировании «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами, а также Венского формата с участием грузинских, российских и американских экспертов. Особое внимание они заостряют на том, что в опросе, проведенном ими в прошлом году, почти 70% респондентов выступили за военный нейтралитет Грузии, а 75% – за диалог с Россией. Результаты были переданы миссии ОБСЕ, представительству НАТО, посольствам западных стран.



Письмо завершается просьбой к Путину помочь в возобновлении сотрудничества в рамках Госдумы, Совета Федерации и администрации президента РФ:



«Ваше содействие необходимо также в организации совместных медиа, культурных и социальных проектов… единственно правильным путем является построение по-настоящему открытых добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов двух стран».



Реакция Тбилиси на обращение к Путину оказалось весьма интересной: «Альянс патриотов» явил свою «прокремлевскую сущность», еще и незадолго до 8 августа – очередной годовщины российско-грузинской войны.





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