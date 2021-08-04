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Политолог Юрий Светов прокомментировал слова Джона Рюля о том, что «Россия скоро накажет Украину»

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Политолог Юрий Светов прокомментировал слова Джона Рюля о том, что «Россия скоро накажет Украину»
Фото: cоцсети

Политолог Юрий Светов высказался по поводу запуска "Северного потока-2" и дальнейшей судьбы Украины в эфире радио Sputnik. Светов привел в качестве аргумента доводы Джона Рюля. По мнению американского обозревателя Джона Рюля Европейский союз перестанет быть посредником между Россией и Украиной, и тогда Москва сможет наказать Киев.

Американец утверждает, что из-за ощутимого снижения транзита российского газа у Украины есть как экономические потери, так и жизненно необходимые: «Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится».

Юрий Светов прокомментировал выводы американского обозревателя: «Думаю, здесь – смешение правды и неправды. Неправда заключается в страшилках, в попытках доказать, что для России "Северный поток-2" – инструмент политического воздействия, а не экономический проект. В логике этих страшилок заявляется, что Россия страстно мечтает наказать Украину, отомстить ей. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин открыто заявил, что мы готовы продолжать транзит через Украину и после запуска "Северного потока-2", но при взаимовыгодных условиях».

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