Китай и Россия должны объяснить США, чтобы те не вмешивались в дела других стран

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4 августа 2021, 12:08 Турана Гулиева,

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Накануне китайская бульварная газета опубликовала статью, в которой говорится, что Россия и Китай должны следить за тем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела других стран.

В частности автор статьи затронул ситуацию с Афганистаном и предстоящие совместные учения Москвы и Пекина. Он написал о взаимосвязи учений и вывода войск из Афганистана Соединенными штатами Америки. При этом он уточнил, что предстоящие учения не направлены против кого-либо.

Газета выразила свое мнение, что в Афганистане нужно бороться с тремя силами - это экстремизм, терроризм и сепаратизм. А противостоять им должны Китай, Россия и Шанхайская организация сотрудничества: «Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС».

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