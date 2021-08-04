Аргументы Недели Политика 13+

Китай и Россия должны объяснить США, чтобы те не вмешивались в дела других стран

, 12:08 ,

Китай и Россия должны объяснить США, чтобы те не вмешивались в дела других стран
Яндекс картинки

Накануне китайская бульварная газета опубликовала статью, в которой говорится, что Россия и Китай должны следить за тем, чтобы США не вмешивались во внутренние дела других стран.

В частности автор статьи затронул ситуацию с Афганистаном и предстоящие совместные учения Москвы и Пекина. Он написал о взаимосвязи учений и вывода войск из Афганистана Соединенными штатами Америки. При этом он уточнил, что предстоящие учения не направлены против кого-либо.

Газета выразила свое мнение, что в Афганистане нужно бороться с тремя силами - это экстремизм, терроризм и сепаратизм. А противостоять им должны Китай, Россия и Шанхайская организация сотрудничества: «Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Специалист в сфере энергетики Фролов прокомментировал «наказание» для Украины после строительства «Северного потока-2»

Специалист в сфере энергетики Фролов прокомментировал «наказание» для Украины после строительства «Северного потока-2»

Обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest заявил, что после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» Россия сможет «наказать» Украину, а Европа остаётся «сильно зависимой» от российского газа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Неизвестный мужчина зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает взорвать гранату

Неизвестный мужчина в среду зашел в здание правительства Украины в Киеве и угрожает гранатой. Телеканал «Украина 24» передает информацию о происшествии. Мужчина предупредил о захвате правительственного здания. Он грозит, что «живым оттуда не уйдет». Судя по видео, нападавший держит похожий на гранату предмет. Полиция Киева выехала на место ЧП.