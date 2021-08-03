Мария Захарова заявила, что Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила днем во вторник, 3 августа, что власти России никогда не бросят жителей Донецка и Луганска.
Мария Захарова отметила, что Россия сделала для Донецка и Луганска очень много в политическом, экономическом, финансовом, гуманитарном смыслах, а также просто по-человечески. Дипломат уточнила, что в данном случае речь идет, прежде всего, о людях, которых будет поддерживать РФ. "И поддержка эта не останавливалась ни на минуту за все эти годы", – подчеркнула официальный представитель МИД.
Захарова обратила внимание на то, что за время противостояния в Донбассе Россия не раз сталкивалась с угрозами, санкциями, а также с шантажом и давлением, но от своей позиции не отступила.
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