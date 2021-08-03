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Захарова заявила, что в Совете Европы есть группы, пытающиеся маргинализировать РФ

, 18:03 Источник: ТАСС

Захарова заявила, что в Совете Европы есть группы, пытающиеся маргинализировать РФ
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила во вторник, 3 августа, что некоторые антироссийски настроенные группы пытаются маргинализировать страну в Совете Европы.

По словам Марии Захаровой, самой главной проблемой в Совете Европы в настоящий момент является политизация антироссийскими группами всех вопросов.

Дипломат уточнила, что вышеуказанные группы не хотят взаимодействовать с Москвой для разрешения существующих проблем, а напротив – возводят их в абсолют, чтобы в любой момент иметь повод для маргинализации РФ.

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