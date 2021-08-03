Сенатор Джабаров заявил, что крымчане «даже в страшном сне» не захотят вернуться на Украину

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3 августа 2021, 15:14

Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Джабаров, занимающий пост первого замглавы международного комитета Совфеда, высказался о словах украинского лидера Зеленского о том, что Крымский полуостров “никогда не будет русской территорией”.

Сенатор рекомендовал президенту Украины почаще заглядывать в учебники истории. Он назвал Крым “исконно российской” территорией, присоединенной к Российской империи. Джабаров отметил, что полуостров передали Киеву “волюнтаристским решением”, однако это не указывает на его принадлежность Украине, пишет RT.

По словам сенатора, когда он посещал Крым, он лично видел, как украинское руководство “любит” полуостров. Речь идет о разбитых дорогах, полном запустении, отсутствии денежных средств на развитие территории. Джабаров подчеркнул, что “как Россия любит Крым, на самом деле никто не может любить”, назвав заявление Зеленского “популистским” и добавив, что крымчане “даже в страшном сне” не захотят вернуться на Украину.

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