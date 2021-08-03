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НАТО возложила ответственность за нападение на танкер Mercer Street на Иран, назвав его действия дестабилизирующими

, 13:57 Источник: РИА Новости

НАТО возложила ответственность за нападение на танкер Mercer Street на Иран, назвав его действия дестабилизирующими
Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Североатлантический альянс с тревогой воспринимает дестабилизирующие действия Ирана в Аравийском море. В НАТО сообщили, что военно-политический блок осуждает недавнее нападение на шедший под либерийским флагом танкер MV Mercer Street у побережья Омана.

В альянсе отметили важность свободы судоходства для всех союзников. В заявлении сказано, что Вашингтон, Лондон и Бухарест сошлись во мнении, что ответственной за произошедшее страной является, судя по всему, Иран. При этом союзники призвали Тегеран соблюдать свои международные обязательства.

“Мы присоединяемся к союзникам в решительном осуждении недавнего нападения на танкер”,- указывается в документе.

Напомним, что в результате произошедшего в минувший четверг нападения на судно погибли двое членов экипажа. Речь идет о гражданах Великобритании и Румынии.

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