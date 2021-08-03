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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Европа «накачает экономические мышцы» через принятие Киева в НАТО и ЕС

, 10:57 Источник: РИА Новости

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Европа «накачает экономические мышцы» через принятие Киева в НАТО и ЕС
Дмитрий Кулеба, фото: Pavlo Bagmut/Global Look Press

У Европы есть возможность “накачать экономические мышцы”, для чего ей необходимо более активно сотрудничать с тремя постсоветскими странами. Соответствующее заявление сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, слова которого приводит издание Foreign Affairs.

Он подчеркнул, что речь идет о Молдавии, Грузии и, конечно, Украине. Укрепляя взаимодействие с этими странами, как отметил Кулеба, Европа сможет расширить свое глобальное влияние. Он сказал, что Киев, Кишинев и Тбилиси создали ассоциированное трио, чтобы ускорить интеграцию в ЕС.

“Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы”,- поделился своим мнением Кулеба.

По словам глава украинского МИД, Запад объединится, если допустит в свои ряды Украину. Он добавил, что речь идет о вхождении страны в Европейский союз и Североатлантический альянс.

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