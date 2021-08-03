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Крым собирается предъявить Украине иски по организации в отношении полуострова пяти блокад

, 08:31 Источник: РИА Новости

Крым собирается предъявить Украине иски по организации в отношении полуострова пяти блокад
pixabay.com

Украина получит от Крыма иски за организацию пяти блокад полуострова. Такое заявление сделал Сергей Трофимов, являющийся главой комитета по законодательству крымского госсовета.

Он подчеркнул, что речь идет о банковской, транспортной, водной, продовольственной и энергетической блокадах. “В совокупности будет предъявлено несколько исков по организации в отношении полуострова пяти блокад”,- сказал он.

Трофимов отметил, что иски по энергетической и водной блокадам окажутся наиболее серьезными по сумме причиненного ущерба. По его словам, подача первого иска запланирована на предстоящую осень. Он касается водной блокады. Трофимов заключил, что эта самая блокада причинила ущерб, предварительно, на 1,47 трлн рублей.

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