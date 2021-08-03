Агентство Рёнхап сообщило о предложении КНДР восстановить каналы связи с Южной Кореей

Именно от главы КНДР Ким Чен Ына поступило предложение в адрес Южной Кореи вернуться к каналам связи. Этой информацией поделилось агентство Рёнхап, которое в своем материале ссылается на депутатов южнокорейского парламента.
Отмечается, что Пхеньян и Сеул договорились возобновить работу межкорейских каналов связи 27 июля. Этому решению предшествовал обмен официальными посланиями между лидерами этих стран.
Тем самым в Южной Корее стали надеяться на то, что с КНДР все же удастся возобновить диалог. Спустя некоторое время Пхеньян получил от Сеула предложение организовать конференц-систему, которая позволила бы проводить виртуальные переговоры в условиях пандемии COVID-19.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.