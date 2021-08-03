Агентство Рёнхап сообщило о предложении КНДР восстановить каналы связи с Южной Кореей

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3 августа 2021, 08:09 Источник: РИА Новости

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Именно от главы КНДР Ким Чен Ына поступило предложение в адрес Южной Кореи вернуться к каналам связи. Этой информацией поделилось агентство Рёнхап, которое в своем материале ссылается на депутатов южнокорейского парламента.

Отмечается, что Пхеньян и Сеул договорились возобновить работу межкорейских каналов связи 27 июля. Этому решению предшествовал обмен официальными посланиями между лидерами этих стран.

Тем самым в Южной Корее стали надеяться на то, что с КНДР все же удастся возобновить диалог. Спустя некоторое время Пхеньян получил от Сеула предложение организовать конференц-систему, которая позволила бы проводить виртуальные переговоры в условиях пандемии COVID-19.

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