Нарышкин заявил, что путь к установлению добрых отношений между Москвой и Вашингтоном очень долгий

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2 августа 2021, 12:52

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На то, чтобы между Вашингтоном и Москвой установились добрые отношения, потребуется продолжительный период времени. Так считает Сергей Нарышкин, директор российской Службы внешней разведки.

Он допустил, что нормальные отношения между двумя странами возможны, однако путь к их установлению очень долгий. По словам Нарышкина, российские и американские власти при этом должны будут продемонстрировать большую волю и значительные усилия. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу “Соловьев Live”.

Нарышкин подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном наблюдаются плохие отношения в том числе из-за внутриполитической борьбы в США. “Ну вот такой первый скромный шаг в форме встречи в Женеве сделан позитивно, нельзя его переоценивать, ну и недооценивать тоже нельзя”, - добавил он.

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