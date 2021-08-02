Сделку Байдена и Меркель по «Северному потоку - 2» в Financial Times сочли медвежьей услугой Украине

Заключенная хозяином Белого дома Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель сделка по проекту “Северный поток - 2” является неубедительной. Соответствующий материал появился на страницах Financial Times.
Автор статьи назвал довольно сомнительными гарантии Украине. По его словам, данный газопровод всегда был геополитическим проектом, а старт его эксплуатации приведет к тому, что украинские власти потеряют немалый доход.
По мнению эксперта, соглашение США и Германии по “Северному потоку - 2” “ошибочно на всех уровнях”. Автор статьи полагает, что две страны заключили сделку по газопроводу, поскольку американский лидер намерен “оставить проблему России”, ведь именно Поднебесную власти США рассматривают как основную угрозу. Журналист добавил, что соглашение Меркель и Байдена способствует расколу Европейского союза.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.