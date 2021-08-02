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Сделку Байдена и Меркель по «Северному потоку - 2» в Financial Times сочли медвежьей услугой Украине

, 12:03 Источник: РИА Новости

Сделку Байдена и Меркель по «Северному потоку - 2» в Financial Times сочли медвежьей услугой Украине
Джо Байден и Ангела Меркель, фото: Alex Edelman - Pool via CNP/Global Look Press

Заключенная хозяином Белого дома Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель сделка по проекту “Северный поток - 2” является неубедительной. Соответствующий материал появился на страницах Financial Times.

Автор статьи назвал довольно сомнительными гарантии Украине. По его словам, данный газопровод всегда был геополитическим проектом, а старт его эксплуатации приведет к тому, что украинские власти потеряют немалый доход.

По мнению эксперта, соглашение США и Германии по “Северному потоку - 2” “ошибочно на всех уровнях”. Автор статьи полагает, что две страны заключили сделку по газопроводу, поскольку американский лидер намерен “оставить проблему России”, ведь именно Поднебесную власти США рассматривают как основную угрозу. Журналист добавил, что соглашение Меркель и Байдена способствует расколу Европейского союза.

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