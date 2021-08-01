Эксперт Лукьянов заявил, что ФРГ не будет вредить сама себе в контексте проекта «Северный поток - 2»

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1 августа 2021, 15:12 Источник: РИА Новости

Stefan Sauer/Global Look Press

Германия не будет проводить политику касаемо “Северного потока - 2”, которая ей же и будет причинять вред. Такое заявление сделал Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай".

Так он высказался о словах Армина Лашета, кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС, о том, что Российская Федерация может столкнуться с санкциями, если будет демонстрировать “агрессивные действия” против Украины. “Это заявление полностью соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты между Меркель и Байденом”,- сказал Лукьянов.

Эксперт отметил, что ограничительные меры могут быть всегда, и не представляется возможным прогнозировать, насколько могут обостриться отношения между Москвой и европейскими странами, Вашингтоном в дальнейшем. “Во вред себе Германия действовать не будет. А вред этот будет больше теперь, если придется каким-то образом прерывать уже действующую коммуникацию”,- добавил Лукьянов.

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