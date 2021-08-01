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Депутат парламента Швеции Сёдер выразил обеспокоенность политикой КНР в сфере ядерного вооружения

, 13:25

Депутат парламента Швеции Сёдер выразил обеспокоенность политикой КНР в сфере ядерного вооружения
pixabay.com

Депутат парламента Швеции Бьёрн Сёдер заявил, что с тревогой воспринимает политику Пекина в сфере ядерного вооружения. Обеспокоенность он выразил в запросе, который был направлен на имя главы шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде.

Сёдер подчеркнул, что сегодня в распоряжении КНР имеется свыше 200 действующих ядерных боезарядов. Однако ранее предполагалось, что ядерное оружие Поднебесной призвано проводить политику стратегического сдерживания.

“Однако похоже, что ситуация меняется, и Китай не только модернизирует свое ядерное оружие, но и производит новые заряды”, - сказал шведский депутат.

По его словам, в следующие десять лет КНР “удвоит свой ядерный арсенал”, на что указывает отчет американского оборонного ведомства за минувший год, пишет RT.

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