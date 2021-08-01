Премьер Израиля Беннет заявил о причастности Ирана к атаке на судно у берегов Омана

К атаке на японский танкер Mercer Street близ берегов Омана причастен Иран. Такое заявление сделал израильский премьер-министр Нафтали Беннет.
По информации телерадиокомпании “КАН”, он подчеркнул, что на судно напал Иран. По словам премьер-министра, “существуют разведдоказательства” причастности этой страны.
Отметим, что ранее американский госсекретарь Блинкен и глава израильского внешнеполитического ведомства Лапид обсудили нападение на танкер в Аравийском море. В ходе переговоров было решено провести расследование произошедшего вместе с Румынией и Великобританией.
От компании-оператора Zodiac Maritime поступала информация о том, что в ходе нападения на это судно погибли два члена экипажа. Предположительно, атаку осуществили пираты.
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