Колумнист Foreign Policy Броу заявила, что Байден отказался от санкций по «Северному потоку - 2» для защиты компаний США

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1 августа 2021, 08:12 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP / Global Look Press

Хозяин Белого дома Джо Байден принял решение не задействовать санкции против газопровода “Северный поток - 2”, чтобы защитить компании Соединенных Штатов. Так считает Элизабет Броу, колумнист американского журнала Foreign Policy.

Она подчеркнула, что соглашение по данному проекту между Берлином и Вашингтоном некоторые рассматривают как положительный момент для Москвы. Однако, как отметила Броу, американский лидер поступил так из-за компаний своей страны. Дело в том, что ограничительные меры Вашингтона в отношении компаний дают возможность прочим государствам вводить рестрикции против компаний США.

По словам колумниста Foreign Policy, американские санкции могут вынудить компании более не торговать в долларах. Это в свою очередь ослабит роль Вашингтона на планете. Броу добавила, что есть и еще одно сильное государство, способное ввести односторонние ограничительные меры против компаний, деятельность которых его не устраивает. Речь идет о Китае.

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