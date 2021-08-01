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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет допустил использование в отношении России санкций из-за Украины

, 07:24 Источник: РИА Новости

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет допустил использование в отношении России санкций из-за Украины
pixabay.com

Армин Лашет, являющийся кандидатом в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС, заявил, что в отношении Российской Федерации могут ввести санкции, если она задействует “Северный поток - 2” против Украины. Об этом политик заявил в интервью газете Польши Rzeczpospolita.

По информации издания Die Welt, он подчеркнул, что если Москва продемонстрирует агрессию в отношении Киева, то Берлин “примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза”. Лашет отметил, что тем самым Германия не позволит использовать указанный газопровод как “геополитическое оружие”.

По его словам, полагаясь на соглашение между Берлином и Вашингтоном, будет возможность “совместно привлечь Россию к ответственности за деструктивную деятельность”. Он заключил, что в своей внешней политике ФРГ должна ориентироваться на безопасность и суверенитет Украины.

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