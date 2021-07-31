Аналитик Михаил Крутихин: Германии может быть выгодно, если Россия закроет транзит газа через Украину

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31 июля 2021, 15:10 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Конфликт между Германией и США из-за российского «Северного потока — 2» разрешился мирным соглашением. Германия поможет Украине деньгами, США не будут мешать строительству санкциями. Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин считает, что соглашение между странами можно приравнять к меморандуму о намерениях, который абсолютно никого ни к чему не обязывает.



«Если оценивать эти договоренности серьезно, с позиции реалистичной, то признаком каких-то перемен можно было бы считать совместное заявление с обозначением конкретных мер, рамок времени и так далее. А то, что мы видим, это пресс-релиз по итогам переговоров», - отметил Михаил Крутихин.



По его мнению, США и Германия не смогут повлиять на позицию нашей страны без переговоров с Россией:



«Я посмотрел заголовки в американской прессе. Там говорится так: США и Германия дают Украине гарантии, что Россия не прибегнет к антиукраинским мерам. Это как?»



Итоги прошедших переговоров он считает нереалистичными.



«Это означает: в случае если Россия нарушит «договоренности» — я говорю это в кавычках — между США и Германией, то Евросоюз должен будет ввести санкции против энергетического экспорта России. То есть они решают еще и за весь Евросоюз», - подчеркнул эксперт.



Михаил Крутихин отметил, что в совместном заявлении США и Германии предусмотрена ситуация, когда Россия поведет весь газ в обход Украины. Там сказано, что Евросоюз и США помогут Украине снизить зависимость и от самого российского газа, и от доходов от его транзита.



«Миллиард. И даже отдельно 70 миллионов на проекты, связанные с альтернативной энергетикой. Но где указан источник денег? А где временные рамки? Где проекты, на которые предназначены деньги? По каким каналам это пойдет? Это все пустое сотрясание воздуха. Это обещания, которые пока ничем не подкреплены», - считает аналитик.



По его мнению, никаких существенных санкций в отношении России западные страны ввести не могут.



«Россию никто не наказал как следует ни за аннексию Крыма, ни за агрессию на Юго-Востоке Украины, ни за отравление Навального, ни за расправы с инакомыслящими… Часть стран Европы — за «Северный поток — 2», часть — против. И что в итоге? Одной из геополитических задач инициаторов этого проекта был как раз раскол в Европе. И это им удалось: в Европе обострились внутренние противоречия», - подчеркнул Крутихин.



Он предполагает, что Россия все же не будет лишать Украину транзита газа полностью после запуска «Северного потока — 2»:



«Я не сомневаюсь, что часть транзита все равно сохранится. Как минимум транзит сохранится до 2025 года, потому что на этот счет уже заключен договор между «Газпромом» и «Нафтогазом». Кроме того, некоторые страны Европы, например, Италия, хотят, чтобы маршрут через Украину сохранился и дальше, им выгодно получать газ через Украину, Словакию и Австрию. Так что хотя бы частично газопровод будет работать».



Эксперт считает, что «Северный поток — 2» — это «лишняя труба».



«Рассуждать о том, что она кому-то выгодна, а кому-то не выгодна, — это глупости и притворство. Труб и без того достаточно. Мощность «Северного потока — 1» — 55 миллиардов кубометров газа в год. Маршрут через Беларусь и Польшу — еще 50 миллиардов кубометров в год. Все это идет в Германию. Через Украину можно 120 миллиардов кубометров свободно прокачивать. А сколько всего Германия получает газа из России? В 2019 году это было 57 миллиардов кубометров, как сообщает сам «Газпром» на своем сайте. То есть уже сейчас по двум трубам без «украинской» Германия может получать вдвое больше. Строить «Северный поток — 2» еще на 55 миллиардов кубометров — это никому не нужное излишество», - отметил Михаил Крутихин.



По его словам, закрытие транзита газа через Украину может быть выгодно Германии.



«Газа в Германии более чем достаточно, даже излишки есть. Она может получать сжиженный природный газ с западной стороны, она строит собственный терминал по приему сжиженного газа. Но да, Германия может стать распределительным хабом, если закроется украинский маршрут. Это действительно задача, фактически направленная против Украины. Только немцы никогда этого не признают», - считает аналитик.





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