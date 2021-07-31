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Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры с Россией по стратегической стабильности

, 07:45 Источник: ТАСС

Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры с Россией по стратегической стабильности
президент США Джо Байден, Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден сообщил, что с надеждой смотрит на переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. Первый раунд обсуждений состоялся ранее на этой неделе в Женеве.

В рамках беседы с журналистами в Белом доме в пятницу Джо Байден, отвечая на вопрос, удовлетворен ли он тем, как прошел женевский раунд, подчеркнул: "Мы в процессе. И я питаю надежды". При этом американский лидер поднял вверх палец левой руки. Президент США, однако, воздержался от каких-либо дополнительных комментариев по данной теме.

Напомним, первый в текущем году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности прошел в среду, 28 июля, в Женеве. Российскую делегацию возглавлял заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, а американскую – первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

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