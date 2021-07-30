Представитель администрации США заявил о рассмотрении Вашингтоном возможности предоставления LTE кубинцам

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30 июля 2021, 23:45 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Соединенных Штатах изучают вопрос о предоставлении жителям Кубы беспроводного интернета. Этой информацией поделился высокопоставленный представитель администрации.

Он подчеркнул, что американские власти в настоящее время рассматривают “возможность предоставления беспроводного доступа к сетям LTE кубинцам”. При этом, как он отметил, данный вопрос обсуждается с провайдерами из частного сектора.

Источник сообщил, что руководство США желает удостовериться, что право жителей Кубы на информацию и общение друг с другом будет претворено в жизнь. С этой целью в Вашингтоне изучают все возможные способы и варианты. Он добавил, что Соединенные Штаты и далее будут оказывать кубинцам гуманитарную помощь.

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