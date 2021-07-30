Представитель администрации США заявил о рассмотрении Вашингтоном возможности предоставления LTE кубинцам

В Соединенных Штатах изучают вопрос о предоставлении жителям Кубы беспроводного интернета. Этой информацией поделился высокопоставленный представитель администрации.
Он подчеркнул, что американские власти в настоящее время рассматривают “возможность предоставления беспроводного доступа к сетям LTE кубинцам”. При этом, как он отметил, данный вопрос обсуждается с провайдерами из частного сектора.
Источник сообщил, что руководство США желает удостовериться, что право жителей Кубы на информацию и общение друг с другом будет претворено в жизнь. С этой целью в Вашингтоне изучают все возможные способы и варианты. Он добавил, что Соединенные Штаты и далее будут оказывать кубинцам гуманитарную помощь.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.