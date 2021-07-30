Блинкен заявил о стремлении США развивать с Россией предсказуемые отношения

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30 июля 2021, 22:20 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Вашингтон намерен развивать с Москвой стабильные и предсказуемые отношения. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США нацелены на это, хотя Российская Федерация ограничивает работу американских дипмиссий на своей территории. При этом Джон Салливан, являющийся американским послом в России, подчеркивал, что с первого августа посольство Соединенных Штатов не будет предоставлять консульские услуги в полном объеме. Причиной такого решения он назвал требование РФ перестать нанимать сотрудников с российской территории и из третьих стран.

В свою очередь Блинкен заявил о стремлении Вашингтона к “предсказуемым и стабильным отношениям с РФ”. Он добавил, что США будут вынуждены уволить 182 местных сотрудника американских дипмиссий в российской столице, Екатеринбурге и Владивостоке.

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