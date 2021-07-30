СНБО Украины утвердил стратегию внешней политики, нацеленной на вступление в ЕС и НАТО

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30 июля 2021, 19:54 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На Украине утвердили стратегию внешней политики, ориентированной на членство в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба сегодня, 30 июля.

Стратегию, как отмечается, утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины. По словам Кулебы, “сегодня произошло историческое событие”. Он подчеркнул, что внешняя политика Киева предусматривает в том числе противодействие "агрессивной российской политике".

Глава украинского МИД отметил, что впервые за три десятка лет независимости стране удалось получить “четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности”. Кулеба добавил, что внешняя политика Украины ориентирована на утверждение страны в мире как сильной и авторитетной европейской.

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