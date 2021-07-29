Госсекретарь США Блинкен: Американская миссия в Афганистане оказалась успешной

Военные США во многом достигли целей, которые стояли перед ними в Афганистане. Такое заявление сделал Энтони Блинкен, занимающий пост госсекретаря.
При этом он подчеркнул, что конфликт на афганской территории не имеет военного решения. По словам Блинкена, Вашингтон озабочен действиями боевиков “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) в этой стране. “Мы во многом добились успеха в достижении наших целей в Афганистане”,- сказал он.
Отметим, что Блинкен прибыл в Кувейт с официальным визитом накануне, 28 июля. Его визит приурочен к 50-летию с момента установления дипотношений между двумя государствами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.