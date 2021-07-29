Госсекретарь США Блинкен: Американская миссия в Афганистане оказалась успешной

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29 июля 2021, 21:35 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Военные США во многом достигли целей, которые стояли перед ними в Афганистане. Такое заявление сделал Энтони Блинкен, занимающий пост госсекретаря.

При этом он подчеркнул, что конфликт на афганской территории не имеет военного решения. По словам Блинкена, Вашингтон озабочен действиями боевиков “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) в этой стране. “Мы во многом добились успеха в достижении наших целей в Афганистане”,- сказал он.

Отметим, что Блинкен прибыл в Кувейт с официальным визитом накануне, 28 июля. Его визит приурочен к 50-летию с момента установления дипотношений между двумя государствами.

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