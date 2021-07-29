Саакашвили возложил вину за распространение COVID-19 в Грузии на российских туристов

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29 июля 2021, 18:29 Источник: РИА Новости

Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Михаил Саакашвили, ранее занимавший президентское кресло в Грузии, заявил, что туристы из России искусственно распространили коронавирусную инфекцию на грузинской территории перед осенними выборами в минувшем году. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам политика, правящей партии “Грузинская мечта” и ее основателю Бидзину Иванишвили не следовало принимать решение о выходе из соглашения с оппозицией. Саакашвили подчеркнул, что Иванишвили в следующем месяце собирается закрыть оппозиционные СМИ, когда вся планета и некоторые жители Грузии будут в отпуске.

“Затем он намерен ввести ограничения под видом COVID-19, чтобы запугать людей. COVID-19 тоже распространился искусственно, потому что в прошлом году, перед выборами, были завезены русские туристы, которые распространяли вирус”,- сказал экс-президент Грузии. По его мнению, грузинское руководство и сегодня позволяет прибывать в страну зараженным коронавирусом, на руках у которых поддельные справки.

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