МИД Афганистана обратился с призывом к Китаю оказать давление на талибов

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28 июля 2021, 17:20 Источник: РИА Новости

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Афганское внешнеполитическое ведомство призвало Пекин оказать давление на “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация). Делегация этого радикального движения прибыла с визитом в КНР.

Некоторое время назад представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И провел встречу с Абдулой Гани Барадаром, возглавляющим политический офис талибов в Катаре. Министр иностранных дел КНР обратился к представителям “Талибана” с призывом “решительно бороться с терроризмом”.

По словам Барадара, талибы будто бы настроены “абсолютно искренне относительно достижения мира”. В МИД Афганистана отметили, что Кабул “ожидает, что правительство Китая сыграет свою ценную роль для укрепления регионального общего мнения и оказания международного давления”.

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