Гендиректор МИА «Россия сегодня» Киселёв указал на старческую инфантильность Байдена после его слов о России и Путине
28 июля 2021, 16:48
Дмитрий Киселёв, являющийся гендиректором МИА “Россия сегодня”, назвал слова хозяина Белого дома Джозефа Байдена о Российской Федерации и ее лидере Владимире Путине признаком возрастных расстройств. Об этом он сообщил в соцсетях.
Киселёв подчеркнул, что нынешний американский президент сам представляет опасность для своей страны, пишет "Свободная пресса". “Недооценка партнёра — признак старческой инфантильности. Сам Байден куда опаснее для США, чем многие выдуманные угрозы…”,- написал он.
Отметим, что ранее президент Соединенных Штатов заявил, что глава российского государства “руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего”. Байден сказал, что Путин это осознает, в связи с чем превращается в “более опасную” личность.
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