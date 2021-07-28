Экс-глава МИД Латвии Юрканс возложил вину за развязывание конфликта в Южной Осетии на Саакашвили

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28 июля 2021, 15:01 Источник: РИА Новости

Михаил Саакашвили, фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

На территории Южной Осетии вооруженный конфликт в 2008 году развязал именно тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили, а не Российская Федерация. Такое заявление сделал бывший глава латвийского внешнеполитического ведомства Янис Юрканс.

На это, как отметил дипломат, указывает проведенное Еврокомиссией исследование. По словам Юрканса, даже сегодня некоторые политические деятели обвиняют Москву в нападении, однако “Еврокомиссия присыла экспертов, которые исследовали ситуацию”. Он подчеркнул, что уже ознакомился с этим документом. Юрканс добавил, что в нем обозначено, что войну начал Саакашвили.

Отметим, что между Грузией и Россией дипломатические отношения отсутствуют. Летом 2008 года российское руководство признало суверенитет Абхазии и Южной Осетии, после чего власти грузии приняли решение разорвать отношения между странами.

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