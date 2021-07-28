Шойгу заявил о готовности России помочь Таджикистану в случае угрозы безопасности

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28 июля 2021, 11:19 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Global Look Press

Если Таджикистан столкнется с угрозой безопасности из-за ситуации на афганской территории, то российская 201-я база окажет военную помощь этой стране. Такое заявление сегодня, 28 июля, сделал глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу.

Афганские правительственные силы в настоящее время противостоят боевикам “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Талибам удалось взять под контроль обширные территории в сельских районах Афганистана. Боевики устремились в сторону больших городов.

По словам Шойгу, Российская Федерация пристально следит за тем, что происходит на границе, как боевики пытаются переместиться на сопредельный Таджикистан. “В случае возникновении угрозы нашему союзнику - члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана”,- сказал министр обороны РФ.

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