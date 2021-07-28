В Женеве за закрытыми дверьми стартовали переговоры России и США по стратегической стабильности

В швейцарской Женеве стартовали российско-американские консультации по стратегической стабильности. Данная информация поступила от делегаций России и США.
Мероприятие проходит в рамках договоренностей Путина и Байдена приступить к комплексному диалогу касательно стратегической стабильности. Отмечается, что встреча проходит за закрытыми дверьми.
В Женеву прибыла межведомственная делегация РФ во главе с замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым. Главой делегации США является замгоссекретаря Уэнди Шерман. Ранее Рябков подчеркнул, что Москва желает понять, серьезно ли настроен Вашингтон на то, чтобы наладить диалог касаемо стратегической стабильности.
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