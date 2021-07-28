В МИД Азербайджана заявили о призыве начать переговоры о делимитации с Арменией

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28 июля 2021, 10:35

Dppi/Antonin Vincent/Global Look Press

Азербайджанское руководство заявило о необходимости начать переговоры с Ереваном о делимитации границы. Соответствующий призыв к Армении озвучили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В азербайджанском МИД призвали Армению прекратить военные провокации. “Мы призываем Армению принять новые реалии в регионе”,- подчеркнули в ведомстве.

Как отмечает агентство Sputnik Азербайджан, Баку вправе обеспечивать защиту своей территориальной целостности. В МИД добавили, что если против целостности страны будут предприниматься какие-либо шаги, то со стороны Азербайджана последует решительная реакция.

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