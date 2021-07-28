В МИД Азербайджана заявили о призыве начать переговоры о делимитации с Арменией
28 июля 2021, 10:35
Азербайджанское руководство заявило о необходимости начать переговоры с Ереваном о делимитации границы. Соответствующий призыв к Армении озвучили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
В азербайджанском МИД призвали Армению прекратить военные провокации. “Мы призываем Армению принять новые реалии в регионе”,- подчеркнули в ведомстве.
Как отмечает агентство Sputnik Азербайджан, Баку вправе обеспечивать защиту своей территориальной целостности. В МИД добавили, что если против целостности страны будут предприниматься какие-либо шаги, то со стороны Азербайджана последует решительная реакция.
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