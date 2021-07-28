Посол Антонов заявил о готовности России обсудить с США любое оружие со стратегическим потенциалом

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28 июля 2021, 10:08 Источник: РИА Новости

Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/Global Look Press

Российская Федерация готова обсуждать с американцами любое оружие со стратегическим потенциалом. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что речь идет как о ядерном, наступательном вооружении, так и о неядерном, оборонительном. Отметим, что на среду в швейцарской Женеве запланирована встреча США и РФ, в ходе которой стороны затронут тему стратегической стабильности.

“Россия открыта к дискуссии по любым вопросам в сфере контроля над вооружениями. Для нас запретных тем нет”,- сказал посол РФ.

Кроме того, Антонов отметил, что Россия готова обсудить озабоченность американцев касательно новейших стратегических систем РФ. Посол добавил, что в числе прочих приоритетов обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе.

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