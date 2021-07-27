На Южном Урале продолжается прием документов от кандидатов в депутаты Госдумы

За мандаты намерены бороться 60 человек, в том числе 9 самовыдвиженцев.
На сегодняшний день документы на регистрацию предоставил 31 человек, 1 кандидат зарегистрирован. Об этом председатель региональной избирательной комиссии Сергей Обертас сообщил «Южноуральской панораме».
Выдвижение кандидатов завершилось 23 июля, о своем желании баллотироваться заявили 60 человек, в их числе 9 самовыдвиженцев. В выборах участвует 15 партий.
«Отличные цифры. Примерно те же масштабы, что и пять лет назад, так что говорить о снижении конкуренции не приходится, — прокомментировал Сергей Обертас.
Добавим, что документы от претендентов принимаются до 4 августа.
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