Сенатор Рязанский назвал предложение о компенсации трат россиян на газификацию прекрасным

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июля 2021, 14:09

pixabay.com

Валерий Рязанский, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Совфеда по социальной политике, высказался о предложении разрешить российским гражданам компенсировать траты на подведение газа к домовладению.

Сообщалось, что этой возможностью могут обеспечить россиян, приступивших к газификации после поручения главы российского государства, однако до того, как по программе будут приняты законодательные решения.

Рязанский назвал такую инициативу замечательной, отметив затратность подведения газа к дому “Это абсолютно правильная идея: дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты по подводке газа к дому”, - подчеркнул он.

По словам Рязанского, на то, чтобы подвести к домовладению газ, уходит немало денег и времени. Он добавил, что при этом требуется согласование с самыми разными организациями, пишет RT.

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