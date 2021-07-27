Джабаров заявил, что Польша старается из последних сил выслужиться перед американцами

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27 июля 2021, 13:30

Stefan Sauer/Global Look Press

Владимир Джабаров, занимающий пост первого замглавы международного комитета Совфеда, высказался о заявлении замглавы польского внешнеполитического ведомства Марчина Пшидача о том, что Варшава пыталась замедлить возведение “Северного потока - 2”.

Дипломат Польши подчеркнул, что в интересах Центральной и Восточной Европы как можно дольше сохранять газопровод неактивным. В свою очередь Джабаров отметил, что “сейчас раскрывается отношение этих стран к России и даже своим партнёрам по НАТО. Понятно, что за этим стоят личные интересы Польши”.

По словам сенатора, некоторые страны желают превратить Польшу в самый крупный хаб поступающего из США СПГ. Он сообщил, что эксплуатация СП-2 способствует тому, что “эти мечты у них улетучиваются”, назвав поведение ряда политиков Запада циничным, пишет RT. “Польша и так старается из последних сил выслужиться перед американцами. Но встреча Меркель и Байдена, на которой американцы приняли решение «дать свободу» реализации этого проекта, говорит о том, что, несмотря на старания, американцы не считают их союзниками”, - добавил Джабаров.

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