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Глава Челябинской области попал в «зеленую зону» политической устойчивости губернаторов

, 09:02

Глава Челябинской области попал в «зеленую зону» политической устойчивости губернаторов
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Холдинг «MINCHENKO CONSULTING» опубликовал итоги исследования «Госсовет 2.0».

Стали известны результаты X рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» за июль текущего года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял первое место среди глав субъектов Уральского федерального округа.

Также Алексей Текслер назван в числе 20 губернаторов с наибольшей политической устойчивостью. В числе критериев оценивания указаны реализация больших проектов, экономическая привлекательность, качество политического менеджмента.

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