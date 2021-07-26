Глава Челябинской области попал в «зеленую зону» политической устойчивости губернаторов
26 июля 2021, 09:02 Татьяна Михайлова
Холдинг «MINCHENKO CONSULTING» опубликовал итоги исследования «Госсовет 2.0».
Стали известны результаты X рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» за июль текущего года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял первое место среди глав субъектов Уральского федерального округа.
Также Алексей Текслер назван в числе 20 губернаторов с наибольшей политической устойчивостью. В числе критериев оценивания указаны реализация больших проектов, экономическая привлекательность, качество политического менеджмента.
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