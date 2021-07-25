Депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Кива предрёк свержение власти на Украине грядущей осенью

Аргументы Недели → Политика 13+

25 июля 2021, 23:10

pixabay.com

Илья Кива, являющийся депутатом от “Оппозиционной платформы - За жизнь”, уверен в том, что Украина в скором времени избавится от тотального кризиса, причем очень быстро. Об этом украинский парламентарий сообщил в соцсети.

Он подчеркнул, что жители Украины сталкиваются с “ложью, беззаконием, фашизмом и гомосексуализмом”. Он отметил, что в стране навешивают ярлыки и обвинения всем неугодным властям. При этом минуют следствие и суд, пишет "Свободная пресса".

“Где толпы блуждающих тунеядцев и аферистов, обмотанных в флаги и вышиванки, ищут “зраду”, диктуют на “державной мови”, как кому и на каком языке жить, растить детей, думать”, - сообщил Кива.

По словам парламентария, на Украине уже давно нет морали и человеческих ценностей, в стране отсутствует здравый смысл. Кива полагает, что уже предстоящей осенью на Украине произойдут серьезные перемены. "Мы обязаны остановить это безумие и все исправить! Вернуть свою Родину! Уже скоро… Этой осенью”, - добавил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости