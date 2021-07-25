Король Иордании Абдалла II рассказал о своей встрече с новым премьером Израиля

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25 июля 2021, 21:13 Источник: РИА Новости

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В ходе встречи король Иордании Абдалла II и израильский премьер-министр Нафтали Беннет обсудили ряд двусторонних вопросов. Также король встретился с главой Минобороны Израиля Бени Ганцем.

В беседе с телеканалом CNN иорданский король сообщил, что “вышел с этих встреч очень воодушевленным”. По его словам, взаимопонимание между двумя странами вышло на новый уровень, что можно было наблюдать в течение последних двух недель.

Абдалла II отметил, что и в Палестине, и в Израиле заявляют о важности “двигаться вперед”. Король Иордании подчеркнул, что касательно отношений с Израилем арабские государства полагаются на свои интересы в национальной безопасности.

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