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Король Иордании Абдалла II рассказал о своей встрече с новым премьером Израиля

, 21:13 Источник: РИА Новости

Король Иордании Абдалла II рассказал о своей встрече с новым премьером Израиля
pixabay.com

В ходе встречи король Иордании Абдалла II и израильский премьер-министр Нафтали Беннет обсудили ряд двусторонних вопросов. Также король встретился с главой Минобороны Израиля Бени Ганцем.

В беседе с телеканалом CNN иорданский король сообщил, что “вышел с этих встреч очень воодушевленным”. По его словам, взаимопонимание между двумя странами вышло на новый уровень, что можно было наблюдать в течение последних двух недель.

Абдалла II отметил, что и в Палестине, и в Израиле заявляют о важности “двигаться вперед”. Король Иордании подчеркнул, что касательно отношений с Израилем арабские государства полагаются на свои интересы в национальной безопасности.

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