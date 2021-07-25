В Белом доме рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии

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25 июля 2021, 19:27 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Американские власти изучают вопрос введения против Белоруссии очередных экономических санкций. Данная информация поступила от газеты Wall Street Journal.

В своем материале издание ссылается на участников мероприятий по случаю визита в Соединенные Штаты Светланы Тихановской, экс-кандидата в президенты Белоруссии. Ее советник Вячорке сообщил, что в госдепартаменте высказались за введение новых санкций. Они в свою очередь должны распространиться на калийный и нефтяной сектора.

При этом чиновники США не стали высказываться о вероятных сроках ограничительных мер. Старшее должностное лицо из нынешней американской администрации подчеркнуло, что Вашингтон собирается и далее “привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия”. “Мы не собираемся анонсировать конкретные действия”, - добавил чиновник.

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