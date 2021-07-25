Аргументы Недели Политика 13+

В Белом доме рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии

, 19:27 Источник: РИА Новости

В Белом доме рассматривают возможность введения новых санкций против Белоруссии
pixabay.com

Американские власти изучают вопрос введения против Белоруссии очередных экономических санкций. Данная информация поступила от газеты Wall Street Journal.

В своем материале издание ссылается на участников мероприятий по случаю визита в Соединенные Штаты Светланы Тихановской, экс-кандидата в президенты Белоруссии. Ее советник Вячорке сообщил, что в госдепартаменте высказались за введение новых санкций. Они в свою очередь должны распространиться на калийный и нефтяной сектора.

При этом чиновники США не стали высказываться о вероятных сроках ограничительных мер. Старшее должностное лицо из нынешней американской администрации подчеркнуло, что Вашингтон собирается и далее “привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия”. “Мы не собираемся анонсировать конкретные действия”, - добавил чиновник.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Украинский журналист Скачко назвал «полным провалом» Зеленского ситуацию с «Северным потоком — 2»

Украинский журналист Скачко назвал «полным провалом» Зеленского ситуацию с «Северным потоком — 2»

Тот факт, что у Российской Федерации появилась возможность достроить газопровод «Северный поток — 2», свидетельствует о провале внешней политики Киева. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью