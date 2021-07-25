Первая замгоссекретаря США Шерман встретилась в Монголии с местными властями и ЛГБТ-активистами

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25 июля 2021, 18:52 Источник: РИА Новости

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Уэнди Шерман, занимающая пост первого замгоссекретаря США, прибыла с визитом в Монголию, где обсудила стратегическое партнерство с этой страной. Соответствующее заявление сделал представитель госдепартамента Нед Прайс.

Отмечается, что Шерман провела встречу с главой монгольского внешнеполитического ведомства Батмунхийн Батцэцэг, спикером парламента Гомбожавыном Занданшатаром и прочими чиновниками. По словам Прайса, она заявила о важности американо-монгольского стратегического партнерства.

Кроме того, Шерман подняла тему укрепления суверенитета Монголии, демократических институтов. Также она обсудила вопрос диверсификации монгольской экономики. Шерман встретилась в том числе с местными ЛГБТ-активистами.

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