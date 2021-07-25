Первая замгоссекретаря США Шерман встретилась в Монголии с местными властями и ЛГБТ-активистами

Уэнди Шерман, занимающая пост первого замгоссекретаря США, прибыла с визитом в Монголию, где обсудила стратегическое партнерство с этой страной. Соответствующее заявление сделал представитель госдепартамента Нед Прайс.
Отмечается, что Шерман провела встречу с главой монгольского внешнеполитического ведомства Батмунхийн Батцэцэг, спикером парламента Гомбожавыном Занданшатаром и прочими чиновниками. По словам Прайса, она заявила о важности американо-монгольского стратегического партнерства.
Кроме того, Шерман подняла тему укрепления суверенитета Монголии, демократических институтов. Также она обсудила вопрос диверсификации монгольской экономики. Шерман встретилась в том числе с местными ЛГБТ-активистами.
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