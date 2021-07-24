Зюганов заявил, что КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на исключение Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд России на исключение директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из списка кандидатов на выборы в Госдуму.
«По законодательству в Верховный суд мы можем подготовить апелляцию по всех деталях и прочее. Уверен, что мы все восстановим. У нас еще есть время, Верховный суд, там пять дней дается на апелляцию, вторая апелляция - еще пять дней»,- пояснил он.
Зюганов отметил, что в случае неудовлетворения апелляции КПРФ обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
ЦИК РФ на заседании в субботу, 24 июля, зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, но исключил из него Павла Грудинина. Он не выполнил необходимые требования к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата.
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