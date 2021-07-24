Конгрессмен Госар призвал власти США укреплять сотрудничество со Словенией

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24 июля 2021, 14:26

pixabay.com

Конгрессмен США Пол Госар ознакомил с резолюцией, в которой высказался за то, чтобы Вашингтон поддерживал “крепкую дружбу” со Словенией. Он придерживается мнения, что американским властям важно союзничать с этой европейской страной.

В представленной резолюции сказано, что палата представителей заявляет о необходимости дальнейшего сотрудничества США со Словенией. В документе призывают укреплять двусторонние отношения, а также достигать “общие цели и интересы во всем мире”, пишет RT.

По словам конгрессмена, позиция Вашингтона и Любляны сходится по актуальным вопросам. Речь идет в том числе о кибербезопасности и энергетической безопасности. Госар отметил, что Словения - это важный союзник Соединенных Штатов в Центральной Европе. Кроме того, он назвал эту страну сторонницей демократии.

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