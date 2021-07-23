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23 июля 2021, 15:20 Турана Гулиева,

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы исключения "Талибана"* из реестра запрещенных организаций.

Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует убрать "Талибан"* из реестра запрещенных организаций.

К тому же пресс-секретарь добавил:"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем. В свою очередь, движение "Талибан"* - это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане. Конечно, для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло угрозу для периметра границ наших партнеров. Прежде всего, Таджикистана, конечно".

Напомним, "Талибан"* - радикальное движение, запрещенное в РФ Верховным судом России от 2003 года.

* «Талибан»-запрещенная в России террористическая организация

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