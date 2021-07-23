Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы исключения "Талибана"* из реестра запрещенных организаций.
Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует убрать "Талибан"* из реестра запрещенных организаций.
К тому же пресс-секретарь добавил:"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем. В свою очередь, движение "Талибан"* - это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане. Конечно, для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло угрозу для периметра границ наших партнеров. Прежде всего, Таджикистана, конечно".
Напомним, "Талибан"* - радикальное движение, запрещенное в РФ Верховным судом России от 2003 года.
* «Талибан»-запрещенная в России террористическая организация
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