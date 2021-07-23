Сергей Лавров заявил,что Запад пытается окружить Россию: «..сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие»

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23 июля 2021, 14:31 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад старается окружить Россию "поясом нестабильности": "Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией".

Политик также добавил: "Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы" на площадке "ЕР".

Россию и территории вокруг нее стараются осваивать военным и экономическим образом.

Ситуацию он описывает следующий образом: "Западу хочется (прим.ред.) окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран".

Лавров высказался, что Россия не хочет ни с кем ссориться, однако западные страны то и дело вмешиваются в отношения России с ее соседями и пытаются дестабилизировать взаимоотношения. Сначала это произошло с Украиной, потом с Беларусью: "Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье".

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